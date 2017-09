Dagen-redaktør meiner KrF bør inn i Solberg-regjeringa

– Eg trur dei er så bundne av det dei har sagt at dei ikkje kjem til å gå inn i regjeringa no. Men eg ser ikkje vekk frå at det kan skje i fireårsperioden, seier Selbekk til Aftenposten. Han viser til at KrF stod utanfor Willoch-regjeringa i 1981 på grunn av abortlova, og i 1983 gjekk dei inn i regjeringa.

Han meiner KrF står overfor sitt vanskelegaste val i partihistorie.

– Ja, eg meiner det. Grunnen er at ein er på 4,2 prosents oppslutning. Trør ein feil no, er det ikkje meir å gå på. Partiet var berre 5.623 stemmer frå sperregrensa. Eit feilskjær no kan bli skjebnesvangert, seier han.

Selbekks avis har rundt 30.000 lesarar, som vanlegvis har vore blant KrFs trufaste veljarar. I valet fekk KrF til saman vel 122.600 stemmer.

Etter eit to timar langt kveldsmøte i statsministerbustaden torsdag kveld sa Erna Solberg at samtalane om regjeringssamarbeid held fram neste veke.

