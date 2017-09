Sakna norsk student sett av naboar i Avignon

– Dette har lokalt politi i Avignon opplyst til den norske ambassaden i Paris, og dei har formidla det vidare til faren hans, fortel Ove Eikje, som er Veim Eikjes onkel og talsmann for familien, til NTB.

Eikje kan ikkje fortelje eksakt kva for ein dag Ommund Veim Eikje (22) blei observert.

Ommund kom til Avignon 28. august for å studere fransk litteratur. Siste livsteikn frå han var på sosiale medium 31. august.

– Faren er svært bekymra for guten og håper å få kontakt med han same kva som har skjedd. Lokalt politi har starta etterforsking, og familien håper at dette vil gi resultat, fortel Ove Eikje.

Leilegheita er funne

Den norske ambassaden i Paris bekrefta tidlegare torsdag at leilegheita til den sakna 22-åringen er funne.

– Det var ingen personar i den, fortel Ove Eikje.

Han fortel at ambassaden har fått informasjonen frå politiet i Avignon.

– Politiet har også fortalt at dei har hatt kontakt med utleigar, som kunne bekrefte at Ommund har betalt kontant eit større beløp som forskot eller depositum på leilegheita, seier Ove Eikje.

Faren til 22-åringen reiste ned for å prøve å finne sonen og leilegheita. Han er framleis i Avignon, men han har så langt ikkje fått tilgang til leilegheita.

Kripos involvert

Veim Eikje er etterlyst i heile Schengen-området, og politiet har via Kripos bedt fransk politi om bistand til å lokalisere 22-åringen.

Politiet har førebels ingen opplysningar som tilseier at det har skjedd noko kriminelt i saka.

Eit bilde av hybelen er det siste livsteiknet familien til Veim Eikje har fått. Fleire i familien hans fekk eit bilde på Snapchat, sannsynlegvis 31. august, som viste Ommunds hybel innvendig, opplyser Ove Eikje til VG.

Innhald frå bilde- og videodelingstenesten Snapchat forsvinn som regel etter få sekund. Familien har ikkje lenger tilgang til bildet Ommund sende.

Har gjort uttak

Dei siste uttaka frå kontoen til Veim Eikje blei gjort 30. og 31. august. Dei to uttaka stemmer overeins med at han har fått tak i ein hybel.

– Det første uttaket var eit større beløp, så det kan jo stemme med at han har fått tak i ein hybel og vil betale forskot eller depositum. Det siste uttaket var i ein interiørbutikk, seier Eikje.

22-åringen er ifølgje familien vand til å reise og har blant anna vore i USA på eiga hand fleire gonger. Han er tilknytt Universitetet i Bergen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium og reiste til Frankrike for å studere språk.

