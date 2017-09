John Fredriksen framleis klart rikast i Noreg

Torsdag publiserte Kapital årets liste over Noregs 400 rikaste, og berekningane viser at formuen til dei 400 rikaste her i landet har auka med 11 prosent det siste året. Til saman eig desse 400 verdiar for 1.182 milliardar kroner.

Noreg har no 285 milliardærar, ein auke frå 251 i 2016. Heile 302 av dei 400 rikaste er blitt rikare sidan i fjor. 50 formuar er nedjusterte, og 48 er uendra.

For 15. år på rad tronar skipsreiar John Fredriksen åleine på toppen med ein formue på 98 milliardar kroner, ein auke på 6,5 prosent frå året før. Odd Reitan, grunnleggjar av Rema, ligg på andreplass med ein formue på 48 milliardar kroner. Kjell Inge Røkke ligg på tiandeplass med ein formue på 20,4 milliardar kroner.

Langrennslegende og no eigedomskonge Bjørn Dæhlie er for første gong blant dei 400 rikaste i landet. Formuen hans er anslått til 625 millionar kroner, og det held til ein 394.-plass.

Sidan 2005, då eigedom utgjorde berre 10 prosent av formuen til dei rikaste, har eigedom blitt viktigare. 20 prosent av formuen til dei 400 på Kapitals liste består i dag av eigedom.

