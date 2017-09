Høie skal ta stilling til ny fosterdiagnostikk-test

Fleirtalet på tolv av femten medlemmer gjekk på møtet til rådet denne veka inn for at blodprøven NIPD skal bli tilbydd denne gruppa. Anbefalinga er no oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som skal ta den endelege avgjerda.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har allereie godkjent at ein slik blodprøve kan bli nytta for å teste for kromosomfeil, som Downs syndrom, innan visse vilkår.

– Mindre belastande

Bioteknologirådet ønsker no å utvide gruppa som kan bli tilbydd blodprøve i staden for morkake- eller fostervatnprøve.

– Det er ein mindre belastande test som kan takast tidleg i svangerskapet, slik at påkjenninga på den gravide og familien blir redusert. Gravide kvinner bør ha tilgang på dei beste metodane for å gjennomføre undersøkingar som loven tillèt, seier Bioteknologirådets leiar Kristin Halvorsen, som stemte med fleirtalet.

Ho understrekar at anbefalinga til rådet ikkje inneber at fleire kvinner enn i dag får tilgang til denne typen fosterdiagnostikk.

Eit argument fleirtalet har lagt vekt på, er at fostervatn- og morkakeprøve inneber ein risiko for abort på 0,5-1 prosent.

I dag kan ei gravid kvinne få fosterdiagnostikk dersom det er påvist at foreldra er berar av ein alvorleg, arveleg sjukdom som har høg risiko – 25–50 prosent – for å bli overført til barnet. Eksempel er spinal muskelatrofi, metakromatisk leukodystrofi, Spielmeyer-Vogt og andre arvelege stoffskiftesjukdommar.

NIPT og NIPD

Det er to metodar for å analysere arvematerialet til fosteret gjennom ein blodprøve frå mora.

NIPT brukast ved for eksempel å teste for Downs syndrom. Då avdekkjer ein risiko, og det er nødvendig med vidare testing for å bekrefte resultatet. For arvelege sjukdommar er prøven diagnostisk, NIPD, og vidare testing er ikkje nødvendig.

(©NPK)