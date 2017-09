Giske ny finanspolitisk talsperson i Ap

Sjølv om Trond Giske, den eine av to nestleiarar i Ap, får den meir framståande posisjonen som fraksjonsleiar i finanskomiteen, er det den andre nestleiaren Hadia Tajik som får oppgåva å vere parlamentarisk nestleiar i Ap.

Tajik blir også leiar for arbeids- og sosialfraksjonen i Arbeidarpartiet.

Partileiar Jonas Gahr Støre blir som venta parlamentarisk leiar og skal fortsette å sitte i utanriks- og forsvarskomiteen.

– Greitt å opplyse

Innstillinga frå valkomiteen i Arbeidarpartiet er samrøystes, men ikkje fullstendig. Arbeidet med å fordele andre verv er endå ikkje sluttført.

– Arbeidet i komiteen er ikkje ferdig, men sidan det har vore offentleg merksemd rundt kva for komitear på Stortinget partileiinga vil sitte i, synest eg som leiar for valkomiteen at det er greitt å opplyse om innstillinga til komiteen rundt dette spørsmålet, seier leiar for valkomiteen Kjersti Stenseng.

Støre ønsker ikkje å kommentere saka og viser til Stenseng.

Kjønnsperspektiv

Internt i Ap har fleire reagert på det dei har oppfatta som eit forsøk frå Giske på å posisjonere seg i ein eventuell framtidig leiarkamp i Arbeidarpartiet. Dei peiker på at Giske var sentral i utforminga av Aps mislykka valkampstrategi.

Også kjønnsperspektivet er blitt trekt fram som eit argument i maktkampen.

Tidlegare statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i eit innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen. Ho reagerer sterkt på argument om at Ap treng ein erfaren mann i denne posisjonen dersom det skulle bli regjeringskrise i løpet av perioden.

Oslo Arbeidarparti – som er det største fylkeslaget i Ap – stiller seg bak Marthinsen.

– Når Marianne Marthinsen sjølv ønsker å fortsette som finanspolitisk talsperson, meiner vi det er naturleg at ho får fortsette, sa Oslo Aps leiar Frode Jacobsen til NTB onsdag.

(©NPK)