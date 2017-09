Dramatisk vekst for matvare-appane

– Veksten er enorm. No har alle daglegvarekjedene fordelsprogram. Det gjer det vanskelegare for forbrukarane å samanlikne pris på produkt og mellom kjedene. Prisen på hylla er ikkje den mange kundar betaler, seier forbruksforskar Lisbet Berg ved Høgskolen i Oslo og Akershus til NTB.

Den ferske undersøkinga frå Forbruksforskingsinstituttet, Sifo-survey, viser at 20 prosent i fjor hadde minst éin app frå daglegvarehandelen på mobilen, mot 65 prosent i år.

Somme er reine planleggingsappar, som Rema Middagsplanlegger og Kiwi Huskeliste, mens andre appar gir brukaren fordelar andre kundar ikkje får. Det er den siste typen Sifo meiner er problematisk fordi det kan bety at kundar som ikkje bruker appane, subsidierer dei som har slike.

Inn i mobilen

Over 60 prosent av folk mellom 18 og 80 år har installert fordelsappar. Det gir dei tilsynelatande tilbod og rimelegare varer, men det gir òg kjedene tilgang til kjøpshistorikk, forbruksmønster og personlege opplysningar. 69 prosent av appbrukarane seier i undersøkinga at dei generelt uroar seg for at dei digitale spora deira skal utnyttast kommersielt. Men berre 23 prosent synest det er ugreitt at kjedene får tilgang til kjøpevanane deira. Det ser ut til at trua på at dei sparer pengar på appane, veg tyngre enn frykta for å gi frå seg informasjon.

God råd, dårleg tid

Berg seier dei vart litt overraska da dei såg kven som bruker fordelsappane mest.

– Ein skulle tru at folk med dårleg råd ville vere prisbevisste, og at pensjonistar og kvinner, som ofte er meir prisbevisste enn menn, ville vere i fleirtal. Det vi ser av dataa, er at det særleg er grupper med god råd og dårleg tid som har appane, seier ho.

Det er særleg barnefamiliar som har god råd og bur sentralt, som lastar ned fordelsappane.

– Dei gjer det med eit visst ubehag, fordi dei er klar over at det gir kjedene tilgang på kjøpedata og historikk, forklarer Berg.

Urovekkjande

Dei som ikkje har appane, er ofte eldre og pensjonistar i mindre tettbebygde strøk.

– Vi ser det som urovekkjande at det er dei med dei høgste lønningane som er mest opptatt av å få rabatt på matvarene sine. Det er urovekkjande viss det betyr at dei med dårleg råd subsidierer priskutt for dei som har meir, seier Berg.

Det er òg omtrent like mange menn som kvinner som lastar ned appane, noko Sifo meiner kan forklarast med at menn generelt lastar ned fleire appar enn kvinner, slik at det jamnar ut kvinneforspranget når det gjeld prismedvit.

Ikkje så lojale

Undersøkinga seier ikkje noko om i kva grad appane faktisk gjer at folk held seg til éi kjede, men det finst nokre indikatorar. 41 prosent er heilt eller ganske einige i at appane bidrar til at dei handlar oftare der dei har app. 29 prosent trur appane gjer at dei kjøper meir enn dei hadde gjort elles, når dei er i butikken for å bruke tilboda.

Samtidig har berre 30 prosent av forbrukarane berre éin av dei tre største appane. 40 prosent bruker ingen appar, mens 29 prosent har fleire. Det betyr at om lag 7 av 10 forbrukarar ikkje har bunde seg til berre éi kjede.

