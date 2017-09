Virke reknar med at 350-kronersgrensa blir fjerna

Andersen peikar på grensa som den viktigaste drivaren for veksten i utanlandske nettbutikkar.

– Når vi ser på kva slags varer nordmenn kjøper i utanlandske nettbutikkar, er det primært kjøp av varer til låge beløp, sa Andersen under Virkes handelskonferanse tysdag, gjeve att av Finansavisen.

Virke trur den utanlandske marknaden og nordmenns handel på nett vil tredoble seg frå i dag til 2030. Samtidig er prognosen at dei norske netthandelsaktørane vil vekse mellom 30 og 40 prosent.

– Vi registrerer at det er fleirtal på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensa. Det reknar vi med at Stortingets fleirtal sørgjer for. Det vil bety mykje både i arbeidsplassar og skatteinntekter, sa Andersen.

Regjeringa auka i 2014 den tollfrie grensa for privatimport frå 200 kroner til 350 kroner.

(©NPK)