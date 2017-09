Skogsnæringa bekymra for Norske Skogs kriseløysing

Dagens aksjonærar blir sitjande igjen med berre 2 prosent av aksjane i selskapet om forslaget går gjennom.

– Det norske innslaget på eigarsida blir kraftig redusert, seier Christen Sveaas, største aksjonær og styreleiar i Norske Skog, til Klassekampen.

Utflagginga på eigarsida bekymrar norske skogeigarar.

– Det vil vere eit tungt innslag av utanlandske finansielle investorar. Vi ønsker primært industrielle eigarar og eigarar med ei nasjonal forankring, seier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Lahnstein understrekar at han er positiv til forslaget som ligg føre, men meiner det er viktig at norske eigarar får større eigarskap i framtida. Han håpar regjeringa leverer på løftet om å etablere ei skattekreditt-ordning for skogeigarar som satsar på industriføremål.

– Regjeringa har varsla at dei vil legge til rette for eit sterkare eigarengasjement til norsk skogindustri. Innfrir dei, trur vi det vil vere mogleg å reise fleire hundre millionar som kan brukast til å kjøpe tilbake delar av konsernet til Noreg, seier han.

