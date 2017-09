Konkursopning i Renonorden – fortset drifta til 28. september

Bustyrar Tom Hugo Ottesen ved Kvale advokatfirma sette i verk konkursopninga onsdag.

– Buet vil søke å legge til rette for at verksemda i det norske dotterselskapet Renonorden AS kan fortsette i ein overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det blir arbeidd for ei overføring av kundekontraktar og køyretøy med vidare, heiter det i ei pressemelding frå advokatfirmaet.

Konkursen i morselskapet Renonorden ASA skal ikkje påverke drifta i dei andre nordiske selskapa, det vil seie i Sverige, Danmark og Finland, ifølgje bystyraren.

– Buet vil arbeide med å overdra aksjane i desse selskapa til ein ny langsiktig eigar, heiter det pressemeldinga.

