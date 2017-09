ESA: Norske styresmakter innfrir ikkje EØS-rettane for sjukehuspasientar

Onsdag sende ESA ei såkalla grunngitt fråsegn til Noreg for brot på EØS-reglane for sjukehuspasientar.

– EØS-avtalen gjer det mogleg for norske pasientar å søke om sjukehusbehandling i andre europeiske land. Men norske styresmakter har gjort det altfor vanskeleg å få godkjent eller dekt slik behandling, seier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA har fått fleire klager på Noregs praksis og har funne fleire forhold som ikkje er i tråd med reglane.

Den grunngitte fråsegna er steg to i ei formell traktatbrotsprosedyre mot Noreg. Norske styresmakter har no to månader på å respondere. ESA kan til slutt velje å ta saka til EFTA-domstolen.

(©NPK)