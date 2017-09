Borgarleg avklaring kan ta månader

– Vi har god tid, sa Venstre-leiaren på veg inn til det første møtet med den nye stortingsgruppa onsdag ettermiddag.

– Vi har ei regjering som har laga eit budsjett som har gått i trykken, og som vi ikkje har hatt nokon påverknad på. Det må regjeringa få lov til å leggje fram, og så får vi forhandle ut frå det mandatet som veljarane har gitt oss, seier ho.

Kan ta tid

Grande går dermed langt i å ymte om at ei avklaring uansett ikkje kan komme før budsjettet blir lagt fram i oktober. Etter det NTB forstår, er det sannsynleg at Venstre òg vil vente på budsjettforhandlingane på Stortinget, som tidlegast er venta å vere ferdige eit godt stykke ut i november.

Spørsmålet er om statsminister Erna Solberg (H) ønskjer ei avklaring før den tid, ikkje minst fordi det ligg an til rokeringar i regjeringa når utanriksminister Børge Brende (H) trer av i oktober.

Frp-samarbeid

Venstre-profil Abid Raja opna alt i januar for å gå i regjering med Frp. No er han taus om kva han meiner og seier det ikkje hastar for partiet å avklare saka.

– Det eg skreiv i januar, var eit notat for å diskutere ulike strategiar. No skal stortingsgruppa og landsstyret diskutere spørsmålet om samarbeid. Eg vil gjere mitt syn kjent for partiet før eg legg det fram for allmenta, seier Raja til NTB.

NTB skreiv i januar om eit internt notat som Raja hadde laga i forkant av ei strategisamling i Venstre. Ei av tilrådingane frå Raja var å opne for at partiet kunne gå i regjering med Frp og Høgre. Med tre eller fire statsrådar kunne Venstre få auka merksemd, større gjennomslag og stå sterkare før valet, argumenterte han.

– Lite aktuelt

Gruppemøtet i Venstre onsdag er eit såkalla konstituerande møte, der Trine Skei Grande skal attveljast som parlamentarisk leiar. Gruppa skal i tillegg vurdere kva komitear Venstre skal prioritere, men òg starte diskusjonen om samarbeidet på borgarleg side.

– Vi gjekk til val på å få til ei blågrøn regjering. Det håper eg at vi kan få til gjennom forhandlingar. Så har eg heile tida sagt at det er lite sannsynleg at vi går i regjering med Frp. Det gjeld framleis, sa Grande.

På spørsmål frå pressa om kor mykje det freistar med ein ministerpost, svarer ho dette:

– Eg har hatt tilbod om ministerpost i fire år. Viss det var det viktigaste i livet mitt, så hadde vi vore der alt.

Lofoten

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja står øvst på kravlista til Venstre før dei borgarlege forhandlingane. Onsdag seier Høgre-kjelder til VG at partiet er villig til å ofre kravet om konsekvensutgreiing for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.

– Det vil alltid ha ein pris eller ein motyting å gi frå seg noko. Ingenting er klart no, og det politiske resultatet kjem nok til å avhenge av kva slags form for samarbeid ein endar opp med til slutt, seier parlamentarisk leiar for Høgre Trond Helleland til avisa.

(©NPK)