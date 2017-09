Statnett har fått på plass fullstendig løysing for bosniske arbeidarar

Statnett avdekte førre veke at tilsette hos Valard Construction AS har jobba under vilkår som El og IT Forbundet meiner er slavekontraktar. Det vart kjent at bosniarane, som arbeider på ei kraftlinje i Rogaland og Vest-Agder, gjennom arbeidskontraktane sine har hatt pålegg om å sende halve lønna til ein bankkonto i Bosnia og å forplikte seg til å bli i Noreg på uviss tid.

Statnett opplyser no at Valard har forplikta seg til at arbeidarane får betalt tilbake all lønna dei har betalt inn til den bosniske arbeidsgivaren sin, Umel. Dei har òg fått løfte om vidare langsiktige arbeidskontraktar hos Valard Construction. Dei skal få rettshjelp til å løyse seg frå kontrakten med Umel, og Valard vil òg heve sin kontrakt med selskapet.

– Vi er svært glade for at denne saka har fått ei god løysing. Valard Construction tar ansvaret og sørgjer for at dei urimelege kontraktane blir oppheva, innbetalingane blir førte tilbake fullt ut, og bosniarane er lovde langtidskontraktar hos Valard Construction. Dette var eit nødvendig og godt resultat, seier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Valard Construction AS er eit canadisk entreprenørselskap som har kontrakt med Statnett.

– Vi vil følgje opp Valard nøye i tida framover, ikkje minst for å få dokumentert at den semja som no ligg føre, blir effektuert. Vi er svært tilfredse med at vi på denne måten både har fått statuert og stadfesta at vi ikkje skal ha slike kontraktar, og særleg at dette har skjedd utan at dei ramma arbeidarane har vorte skadelidande, strekar Vardheim under.

