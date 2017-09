Støre varslar «open og ærleg evaluering»

– Det er vårt ansvar å gå inn i det som skjedde, forstå det og gjere det betre. Vi skal ikkje evaluere for å kjempe 2017-valkampen på nytt, sa Støre da han opna landsstyremøtet tysdag ettermiddag.

Han streka under at det vart tatt avgjerder undervegs som verka å vere rette da dei vart tatt, men som i ettertid ser annleis ut.

Da det snudde

Dei neste to dagane skal tillitsvalde frå heile landet diskutere valkampen og valresultatet. Støre ville ikkje leggje føringar på diskusjonen, men peika på ein del spørsmål han meiner det må kastast lys over.

– Handterte vi rolla som kritikarar av den økonomiske politikken til regjeringa på den rette måten da pilene byrja å peike den rette vegen? Fekk vi godt nok fram kvifor det er nødvendig å auke fellesskapsinntektene? spurde Støre.

Støre reiste òg spørsmål ved om Arbeidarpartiet burde ha vore med på dei breie forlika i Stortinget om innvandring, forsvar og politi – ettersom regjeringa, ifølgje Støre, handterte reformene dårleg.

– Vi skulle ha vore ein kritisk og konstruktiv opposisjon. Var vi for konstruktive? spurde han.

Eiga rolle

– Var vi godt nok rusta til å stå imot da dei dårlege målingane kom? spurde Støre, som òg stilte spørsmål ved om leiinga i partiet levde opp til forventningane.

Han inviterte til diskusjon om sine eigne harde utfall mot statsminister Erna Solberg (H) og leiarevnene hennar.

– Men valkamp handlar ikkje berre om det som er lurt, og eg er djupt uroleg for at Framstegspartiets retorikk og politikk fører til eit kaldare samfunn og større forskjellar. Når det skjer, kan ikkje eg berre sitje med hendene i fanget, sa Støre.

Ny politikk

I tillegg til evalueringa skal Ap i gang med å utvikle ny politikk og utnytte moglegheitene i eit nytt Storting til å danne alternative fleirtal.

– Regjeringa har ikkje lenger fleirtal berre med Venstre, noko som opnar for fleire sjansar for oss til å danne alternative fleirtal. Det gir oss moglegheiter som vi skuldar veljarane å prøve å få gjennomslag for, sa Støre.

Takk for innsatsen

Han nytta òg høvet til å takke dei tillitsvalde for innsatsen i valkampen.

– Ap gjennomførte enda ein gong ein grasrotkampanje som vi kan vere stolte av. Det inspirerte og rørte meg korleis partifellar stod opp for kvarandre og for politikken. Vi viste at Ap kan stå på sjølv om det blåser nordavind frå alle kantar. Det er eg stolt av og rørt av. Så kan vi einast om at valresultatet vart ein stor skuffelse. Vi greidde ikkje å skape nytt fleirtal, og Ap gjorde eit svakt valresultat, sa Støre.

Han minte om at 801.000 veljarar stemte på Ap, at dei framleis er det største partiet i landet, og han trøysta seg med at partiet vann to av tre val: Skulevalet og barnevalet gjekk Aps veg.

– Det gir meg inspirasjon, sa han.

