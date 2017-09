SV og Raudt krev søpla tilbake 

Avfallsselskapet Renonorden handterer avfallet frå éin av tre husstandar i Noreg, og 134 kommunar er ramma etter konkursen.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner saka må få politiske konsekvensar.

– Dette bør bli spikaren i kista for å setje ut søppel på anbod. Renovasjon er ei samfunnskritisk teneste, og politikarane må slutte å utsetje innbyggjarane for den risikoen det inneber å setje ut denne oppgåva til kommersielle selskap. Når som helst kan eigarane slå selskapet konkurs når dei ikkje lenger føler dei får nok profitt. Det såg vi med Veireno-saka i Oslo og nå med Renonorden i over 100 norske kommunar, seier Moxnes til NTB.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes meiner òg at saka bør vere ein kraftig vekkjer.

– Det er på tide å avslutte eksperimenta med privatisering av renovasjon, seier han.

– Ta tilbake søpla

Moxnes oppmodar politikarane i dei ramma kommunane til å ta tilbake søppelhandteringa i eigen regi, slik Oslo kommune gjorde etter Veireno-konkursen tidlegare i år.

Det private selskapet Veireno gjekk konkurs i februar etter langvarige problem med å handtere søppelinnhentinga. Dette arbeidet tok Veireno hausten 2016 over frå Oslo kommune, som året før hadde vedtatt å konkurranseutsetje tenesta.

– Eg ventar at dei raudgrøne partia støttar dette i dei ramma kommunane, og så oppmodar eg dei borgarlege partia til for ein gangs skuld å leggje bort dei ideologiske skylappane og gjere det som er best for innbyggjarane, seier Moxnes.

Krev at regjeringa grip inn

Torgeir Knag Fylkesnes ventar at regjeringa ryddar opp.

– Det tar ikkje langt tid utan søppelhenting før det blir kaos, og held kaoset fram, kan vi få enda større problem. No må regjeringa ta ansvar og ta kontroll over det nødvendige utstyret slik at søppelet blir henta, seier han.

– SV tar opp saka med regjeringa med ein gong, og vi forventar no at dei reagerer utan å vente, seier Fylkesnes.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet har denne korte kommentaren til utfordringa frå SV.

– Det er kommunane som er ansvarlege for avfallshandteringa. Dette er ikkje eit statleg ansvar.

