Ommund (22) frå Tysvær sakna i Frankrike

Tjuetoåringen drog til byen Avignon i Sør-Frankrike på eit utvekslingsprogram i slutten av august. Det siste livsteiknet er eit bankuttak 2. september. Søndag vart han meld sakna.

– Det verste er uvissa. Vi går no ut med namn og bilete samtidig som familien held fram leitinga etter Ommund i Frankrike. Eg ber om forståing for at dei nærmaste pårørande blir skjerma i ei vanskeleg og opprivande tid, der dei ikkje veit kva som har skjedd med sonen deira, seier Ove Eikje, som er talsmann for familien, til NTB.

Faren i Frankrike

Eikje høyrer til ved Universitetet i Bergen (UiB), og rektor Dag Rune Olsen gjekk måndag ut og sa at dei ikkje hadde høyrt frå han på lenge. UiB har sett i gang beredskapsplanen for studentar i utlandet og er i kontakt med familien.

Faren til Ommund har reist til Frankrike for å leite etter sonen, og han skal ha funne gata der studenten hadde skaffa seg bustad like etter at han kom til Frankrike. Dei veit enno ikkje kor han hadde fått seg hybel. Det er politiet i Frankrike som har ansvaret for saka, men Sør-Vest politidistrikt følgjer opp saka frå norsk side.

– Samarbeidet med det lokale politiet har ikkje vore enkelt på grunn av språkbarriar og dårleg samkøyring mellom norsk og fransk politi, forklarer talsmann Eikje.

Bilete på Insta

Ommund Eikje skal ha vore vand med å reise og har mellom anna vore i USA på eiga hand fleire gonger. Han er student ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved UiB og reiste til Frankrike for å studere språk.

Det er få spor å gå etter for familien. Bortsett frå eit par uttak frå bankkontoen hans har han lagt lite ut. Det siste biletet på Instagram er av ein bygning i Avignon frå 31. august.

