Noreg gir til 80 millionar kroner til IS-frigjorde område i Syria

– Det er eit stort behov for nødhjelp i områda som blir frigjorde frå terrorgruppa Isil. Midlane vil òg gå til livreddande innsats i slike område, seier utanriksminister Børge Brende (H) i meldinga tysdag ettermiddag.

Han viser til at FN fryktar at 25.000 menneske er sperra inne i Raqqa by, og at IS nyttar dei som levande skjold. I tillegg er det behov for mat, husly og medisinsk hjelp til fleire hundre tusen personar som har flykta til område i nærleiken. Noreg har lovd 10 milliardar kroner i støtte til Syria-krisa over ein fireårsperiode, og ved utgangen av 2017 skal 5 milliardar kroner vere betalt.

– Det er viktig å bidra med rask hjelp til dei som no har vorte fordrivne av krigshandlingane, og òg slik at dei kan vende tilbake til heimane sine. Etter kvart som område blir frigjorde frå Isil, vil vi vurdere ytterlegare auka bistand til sivilbefolkninga, seier Brende.

FN ventar at titusenvis av menneske kjem til å flykte frå Deir-ez-Zor som følgje av dei noverande kampane mellom den syriske hæren og IS der. Ifølgje UD er over 13 millionar menneske i Syria i nød, blant dei over 6 millionar som har måtta flykte frå heimane sine opptil fleire gonger. Over 5 millionar syrarar har flykta ut av landet.

