Justisministeren vil ha ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

– Det er ulike sider ved denne saka som gjer at vi må sjå nærare på arbeidet til politiet. Sjølv om dommen ikkje er rettskraftig, er det forhold som har komme fram i saka som gjer at det uansett er rett å no ta initiativ til ein grundig gjennomgang, seier statsråden i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

– Gjennomgangen skal gjerast uavhengig av skuldspørsmål og det endelege utfallet av rettssaka, seier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet no skal utarbeide eit mandat for gjennomgangen og den vidare prosessen.