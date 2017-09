Hareide til borgarlege samtaler utan mandat

Hareides forhandlingsmandat blir først meisla ut under landsstyremøtet til KrF, som opnar med partileiartalen fredag formiddag. I forkant av landsstyremøtet har den nye stortingsgruppa til KrF si første samling. Begge delar skjer på Hotell 33 på Økern i Oslo.

Venstre-leiar Trine Skei Grande kjem for sin del til å få innspel og mandat når den nye stortingsgruppa hennar konstituerer seg i eitt av møteromma på Stortinget onsdag ettermiddag.

Støtte frå begge

Statsminister Erna Solberg (H) har ikkje gitt opp håpet om å få med seg både Venstre og KrF på eit samarbeid når dei fire partileiarane på borgarleg side møter einannan til nye samtalar torsdag kveld.

Ei stor endring i den stortingsperioden vi no går inn i, er at Høgre og Frp er avhengig av støtte frå både Venstre og KrF for å få fleirtal, mot berre eitt av partia i den førre perioden. Valet gav eit ikkje-sosialistisk fleirtal med 88 mandat. Men det er eit ope spørsmål kva form eit eventuelt samarbeid kan få.

Fleire moglege utfall

Tillitsvalde i KrF og Venstre har etter valet tatt til orde for å gå inn i regjering, mens andre har åtvara mot ei slik løysing. I Venstre er det i tillegg varsla utmeldingar dersom partiet går inn i ei regjering med Frp.

Gitt at Høgre/Frp-regjeringa held fram, er dette nokre av dei moglege utfalla:

* Regjeringa får inga form for avtale med Venstre og KrF og må søkje støtte frå sak til sak for å få fleirtal i Stortinget.

* Det blir etablert ei form for avtale med Venstre og KrF om støtte.

* Høgre og Frp får med seg Venstre inn i regjeringa og søkjer støtte hos KrF eller andre parti til budsjett- og enkeltsaker.

* Både KrF og Venstre går inn i regjeringa.

(©NPK)