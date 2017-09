Norske Skogindustrier presenterer redningsplan

Møtet måndag går som planlagt, trass i at fem store långjevarar med sikkerheit i dei sju fabrikkane til konsernet har gått inn i dotterselskapet Norske Skog AS og i realiteten tatt kontroll over verdiane i konsernet.

– Dei sikra kreditorane har den siste tida hatt høve til både å krevje førtidig tilbakebetaling av heile lånet og eventuelt tiltre pantesikkerheita dei har. Dei har valt å krevje førtidig tilbakebetaling av lånet og nytta eit tilhøyrande høve til å sette inn nye styremedlemmer i Norske Skog AS, men dei har altså ikkje tilrådd pantesikkerheita. Norske Skog AS er altså framleis eit dotterselskap i Norske Skog-konsernet. Det var ikkje uventa at seniorkreditoren tok eit slikt grep, seier konsernsjef Lars Sperre til NTB.

Forgjengaren hans som konsernsjef i Norske Skog, Svein Ombudstvedt, tiltredde som ny styreleiar i dotterselskapet. Christen Sveaas blir sitjande som styreleiar i morselskapet Norske Skogindustrier ASA.

Detaljane i det nye forslaget er ikkje kjent, og kreditorane vil ha to veker på seg til å vurdere det.

– Vi håpar at det kan gå eit løysingsforslag til alle interessegrupper så snart som mogleg og at dette blir godkjent. Samtidig går drifta ved våre fabrikkar for fullt, og eg er glad for at vi fortset å levere kvalitetsprodukt til våre kundar gjennom den krevjande rekapitaliseringsprosessen, seier Sperre.

(©NPK)