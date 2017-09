Norske Skog vil gjere om gjeld til aksjar for å redde seg

Styreleiar Christen Sveaas la fram forslaget til redningsplan for Norske Skogindustrier ASA og Norske Skog måndag. Forslaget inneber at to tredelar av gjelda på ni milliardar kroner blir gjort om til aksjar. Dei sikra kreditorane får 94 prosent av aksjane, mens dei usikra långivarane får 4 prosent og aksjonærane 2 prosent av aksjane.

– I dette forslaget er det litt til alle. Vi har fått innspel frå begge leirane og har prøvd å ta omsyn til dette. Men alle vil vel alltid ha litt meir. Ingen er fornøgde, men alternativet er verre, seier Sveaas.

Kreditorane til selskapet har ti vyrkedagar på seg til å vurdere forslaget. 75 prosent av dei må seie ja for at forslaget skal gå gjennom.

– Viss dei seier nei til dette, er det slutt for Norske Skogindustrier ASA. Det kjem til å vere null igjen til aksjonærane og null igjen til dei usikra kreditorane, seier Sveaas.

Han strekar under at uansett kva som skjer, kjem drifta av dei sju fabrikkane til selskapet til å halde fram under dotterselskapet Norske Skog AS. Men morselskapet Norske Skogindustrier ASA vil med dei andre dotterselskapa vere ferdige og blir avvikla.

(©NPK)