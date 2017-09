Eirik Jensen tapte det første slaget, lover nye

– Vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen, seier forsvarar John Christian Elden.

– Det ligg i korta at han vil anke dette. Det kan de trygt leggje til grunn. Jensen står på forklaringa si og meiner han ikkje er korrupt, seier han.

Sjølv tok Eirik Jensen områdingstid etter opplesinga av den samrøystes dommen i Oslo tingrett.

Dei fem dommarane meiner forklaringa til den tidlegare høgt fortrudde polititoppen ikkje er truverdig og fann han skuldig i grov korrupsjon og medverking til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

– Han har aktivt og psykisk medverka i eit omfang som saknar sidestykke i norsk rettspraksis, las dommar Kim Heger.

Jensen sat på den faste plassen sin på bakarste benk i Oslo tingrett med blikket slått ned og hendene falda i fanget da dommen fall.

– Openberre svakheiter

Både Elden og medforsvarar Arild Holden meiner det er openberre svakheiter ved dommen, mellom anna at retten har lagt altfor stor vekt på forklaringa til Gjermund Cappelen.

Holden viser mellom anna til at motførestillingane forsvaret har hatt mot bevisa til påtalemakta, deriblant dei mykje omtalte tekstmeldingane mellom Jensen og Cappelen, ikkje er tatt inn i dommen.

– Det er ikkje komme til syne i premissane. Spørsmålet blir jo da om dette er tatt skikkeleg omsyn til, seier han til NTB.

Forsvararane seier at dei no vil lese dommen nøye, men varslar at dei kan hente inn både nye sakkunnige og vitne i ei eventuell ny rettsrunde i lagmannsretten.

– Det som er presentert i retten, er berre toppen av isfjellet, seier Holden.

– Vil rokke ved tilliten

Sjeldan har ei sak vekt så stor interesse i den norske offentlegheita. Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen meiner det er naivt å tru at Jensen-saka er den einaste korrupsjonssaka i narkotikapolitiet i Noreg.

– Eg vil åtvare mot å tru at Eirik Jensen skal vere åleine i Noreg, seier Larsson til NTB og viser til fleire liknande saker både i USA og Europa.

– Dette vil rokke ved tilliten til politiet, seier han.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ville måndag ikkje kommentere dommen, men Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund seier at det «ikkje er godt» for norsk politi å sjå ein av dei mest fortrudde medarbeidarane sine bli dømd for korrupsjon og narkotikakriminalitet.

– Politiet er heilt avhengig av tillit for å kunne løyse samfunnsoppdraget sitt, seier Bolstad.

– Visste ikkje

I dommen får politiet kritikk for å ha late Jensen operere i årevis på sida av regelverket, særleg når det gjaldt kjelder og informantar og særleg ettersom rykte om ein «møkkete politimann» svirra sidan tidleg på 2000-talet.

Tidlegare politimeister i Oslo Anstein Gjengedal avviser likevel at dette var noko politileiinga visste.

– Hadde vi hatt ein mistanke, så hadde vi sjølvsagt undersøkt det med ein gong, seier Gjengedal til NRK.

Eirik Jensens tidlegare sjef ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Øyvind Nordgarden er òg overraska over dommen.

– Det er ein knusande dom. Han er beinhard, nådelaus. Eg er rista i mitt indre, og eg blir veldig lei meg, seier Nordgarden til NTB.

– Sentral medverkar

Retten fann Eirik Jensens medtiltalte, Gjermund Cappelen, skuldig i grov korrupsjon og innførsel av 16,8 tonn hasj og dømde han til 15 års fengsel.

Det er tre år mindre enn kravet frå påtalemakta om 18 års fengsel og inneber ein strafferabatt på 30 prosent.

Cappelen bad òg om områdingstid. Ankefristen er fjorten dagar.

(©NPK)