Solberg blir oppmoda til å ta inn ein utviklingsminister

Kirkens Nødhjelp og Redd Barna kjem begge med ei tydeleg oppmoding til Solberg: Jobben som utanriksminister må igjen delast i to – med ein eigen statsråd for utvikling og bistand – no som Brende går av for å bli president i World Economic Forum (WEF).

– Solberg bør gripe sjansen og vise at regjeringa vil satse på kamp mot fattigdom. Det gjer ho ved å utnemne ein ny utviklingsminister som skal kjempe for dei fattige i verda, seier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Kravet har stått på dagsordenen heilt sidan Heikki Eidsvoll Holmås (SV) ikkje vart erstatta ved regjeringsskiftet i 2013.

– I dag som dei to statsrådspostane er slått saman, kjem den utviklingspolitiske rolla i skuggen av utanriks- og tryggingspolitikken. Vi oppmodar Solberg sterkt til å innsetje ein eigen utviklingsminister igjen, seier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

