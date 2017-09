Sekstenåring dømd til elleve års fengsel for dobbeltdrapet i Kristiansand

Lagmannsretten gjer dermed om straffa frå Kristiansand tingrett, som meinte guten skulle dømmast til elleve års forvaring.

– I samsvar med fleirtalsstandpunktet blir straffa fastsett til fengsel i elleve år, heiter det i dommen frå Agder lagmannsrett.

Under ankesaka sa sekstenåringen at han angra på det han har gjort.

– Eg angrar veldig. Eg synest det er veldig forferdeleg å leve med – med tanke på dei etterlatne, sa han.

Etter utsegna om at han tenkte på dei pårørande, gjekk mora til Jakob Hassan ut av rettssalen, tydeleg prega av forklaringa. Faren følgde kort tid etter.

Familiane til Hassan og Ilebekk seier dei skulle ønskje dei kunne vore sparte for ein ny runde i rettssystemet.

Stridsspørsmålet i ankesaka var om guten skulle dømmast til forvaring. Med dommen frå tingretten vart sekstenåringen den andre mindreårige som nokon gong har vorte dømd til forvaringsstraff.

Forsvararen til sekstenåringen, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa i retten at han meiner det ikkje var rett å dømme guten til forvaring, at lovkrava for forvaringsdom ikkje var oppfylt, og at den fastsette lengda på straffa var for streng.

Sekstenåringen var 15 år gammal da han knivstakk og drap Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i skulegarden på Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Han angrep først Hassan, som han hadde hatt ei usemje med. Seinare gjekk han til angrep på Ilebekk, som prøve å hjelpe offeret. Guten har tilstått drapa.

