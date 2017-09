Seks av ti nordmenn skal på ferie i haust

Kantar TNS Gallup har på oppdrag for NHO Reiseliv spurt over 1.000 nordmenn over 18 år om reiseplanane deira denne hausten.

Tala viser at seks av ti nordmenn planlegg feriereiser i haust, både innanlands og utanlands. Av dei som skal på reise i haust, skal fire av ti feriere i Noreg. 7 prosent skal til Sverige, 60 prosent skal til eit anna land i Europa, mens 12 prosent skal utanfor Europa.

– Undersøkinga bekreftar at nordmenn reiser mykje, og at hausten er ei tid der mange skal på fleire reiser. Vi ser ein trend der nordmenn tar kortare sommarferie, og så fordeler dei heller feriedagane utover året, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv.

