Nedgang på børsen

Blant dei mest omsette selskapa auka Yara og Marine Harvest med høvesvis 1,2 og 0,39 prosent, mens Statoil (-0.78), Telenor (-0,37) og Norsk Hydro (-1,29) alle fall i verdi.

Seadrill låg an til å bli vinnaren denne dagen, men på slutten av dagen sokk kursen og aksjen enda med ein nedgang på 1,1 prosent. Det John Fredriksen-eigde selskapet leverte tysdag inn konkurskrav i Texas. Torsdag fekk selskapet beskjed om at søknaden var innvilga, og selskapet seier at det har tenkt å oppfylle forpliktingane sine og halde fram verksemda utan avbrot.

I London sokk FTSE 100-indeksen med 1,2 prosent etter at den britiske sentralbanken varsla renteauke om få månader. Rentevarselet førte til at kursen på pund steig markant med utsikt til lågare eksportinntekter som konsekvens. Dax 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40-indeksen i Paris fall med høvesvis 0,13 og 0,29 prosent.

Oljeprisen steig gjennom dagen, og fredag ettermiddag vart eit fat omsett for 55,61 dollar.

