Kraftig auke i fastlandseksporten

Også vareeksporten hadde ein solid auke. Noreg hadde ved utgangen av august månad eksportert varer for 65,3 milliardar kroner, ein oppgang på 8,8 prosent frå same periode i 2016.

Totaltala for import, som var på 52,9 milliardar, har nærmast stått på staden kvil. Det gjer at handelsoverskotet, differansen mellom import og eksport, har auka med heile 74,3 prosent, eller 12,4 milliardar kroner.

Ifølgje SSB er ein viktig faktor at importen av skip og oljeplattformer varierer frå månad til månad. Utan desse produkta har importen auka med 3,8 prosent frå august 2016. Handelsoverskotet blir då lågare, og har auka med 46,3 prosent.

Også eksporten av fisk har auka, med 6,6 prosent. Totalt i august vart det eksportert fisk for 7,3 milliardar kroner.

I olje- og gassektoren har det vore både opp- og nedturar. Eksportverdien av råolje utgjorde 17,4 milliardar kroner i august, som er ein nedgang på 3,7 prosent frå same månad i 2016. Oljeprisen steig med nesten 11 kroner per fat, noko som betyr at nedgangen kjem av lågare volum.

Eksporten av naturgass gjekk derimot opp, og enda på 12,6 milliardar kroner i august. Det er ein oppgang på 31,5 prosent, eller tre milliardar kroner, samanlikna med 2016.

