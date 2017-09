Berre halvparten ønsker gravferd i regi av Kyrkja

Spørsmålet som vart stilt var «Kva type gravferdsseremoni ønsker du at skal bli arrangert av dine pårørande etter din død?»

21 prosent svarar veit ikkje, 8 prosent seier dei ønsker seremoni i regi av Human-Etisk Forbund, 3 prosent ønsker seremoni i regi av eit anna trus- og livssynssamfunn, mens 13 prosent ønsker ein livssynsopen gravferdsseremoni. 6 prosent svarar «ingen av desse».

Human-Etisk Forbund meiner undersøkinga viser at behovet for seremonirom i kommunane er blitt større. Organisasjonen påpeiker at kommunane har solid dekning med kyrkjebygg, mens seremonirom for andre typar gravferdsseremoniar er sjeldnare.

– Noreg er i endring. Det blir stadig fleire med ei annan tilhøyring enn i Den norske kyrkja, og etterspørselen etter alternativ aukar. Det må våre politikarar ta inn over seg, seier generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund i ei pressemelding.

Med unntak av i fem kommunar, er det Den norske kyrkja som i dag har ansvaret for gravferdsforvaltninga i Noreg – som omfattar drift av gravlundar, seremonirom, kapell og krematorium.

Eit fleirtal (56 prosent) av dei spurde svarar at kommunane bør ha ansvaret for å forvalte gravplassar, krematorium, felles seremonirom og andre offentlege oppgåver knytt til gravferd.

(©NPK)