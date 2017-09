Solberg vil lokke Venstre inn i regjering 

Etter å ha talt til ei feststemt forsamling av statsrådane, rådgivarane og stortingsrepresentantane til Høgre torsdag, utdjupa Solberg kvifor ho meiner det kan vere fornuftig av Venstre å bli med i regjering.

– Ein får mest mogleg gjennomslag for politikken jo tettare og betre samarbeid ein har, seier ho til NTB.

Ho har argumenta klare for å lokke Venstre inn i regjeringa:

– Når ein går inn i regjeringa, får ein vere med på veldig mange av kvardagsavgjerdene som går føre seg i ei regjering. Desse kvardagsavgjerdene kan ha ganske mykje å seie, seier Solberg.

Regjeringssjefen viser òg til at alle dei fire borgarlege partia fekk gjennomslag for viktige saker i den førre perioden, men at det partiet som fekk gjennomslag for ei sak, ikkje alltid vart identifisert med saka.

– Når ei sak blir gjennomført av regjeringa, blir det regjeringa som set preget på ho totalt sett, seier Solberg.

