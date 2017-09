Klimaministeren bekymra for raskare forsuring i Norskehavet

For tre år sidan vart det gjort berekningar over kvifor forsuringa skjer i delar av Norskehavet. Men ein fersk rapport, som blir lagt fram torsdag, viser at utviklinga går raskare i djupvatna enn kva som tidlegare er målt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) finn det urovekkjande.

– Auka forsuring kan forandre livet i havet over tid. Det kan påverke delar av grunnlaget for næringsverksemd langs kysten. Dette understrekar alvoret i dei klimaendringane vi står overfor, seier han.

Særleg sårbare

Langs norskekysten finst det rike førekomstar av kaldtvasskorallrev. Desse er sårbare når havet blir surare og kan i verste fall døy ut eller bli utkonkurrerte av artar som toler forsuringa betre.

Helgesen påpeikar at konsekvensane er svært alvorlege om korallreva døyr.

– Dei er viktige for økosystemet i havet og sørgjer for mat og levestad for mange andre artar, som brosme, sei og uer, seier han.

Prosessen med forsuring skjer ved at delar av CO2-utsleppa til atmosfæren blir tekne opp og lagra i verdshava. Resultatet er at havet blir surare, heiter det i rapporten.

I tillegg har kaldare vatn evne til å ta opp meir CO2 enn varmare vatn. Dei norske områda er derfor spesielt sårbare, særleg havområda lengst i nord.

– Store konsekvensar

Meir nedbør, issmelting og avrenning frå elvar svekkjer dessutan evna havet har til å nøytralisere forureininga, påpeikar klimaministeren.

– Forsuringa av havet kan få store konsekvensar for miljøet i dei arktiske hava som allereie er påverka av stigande temperaturar og smeltande sjøis, seier Helgesen.

Rapporten blir lagt fram på ein fagdag i regi av Miljødirektoratet og Bjerknessenteret torsdag.

Havforskingsinstituttet, Norsk institutt for vassforsking og Uni Research har overvaka havforsuring i alle norske havområde på oppdrag for Miljødirektoratet sidan 2010.

(©NPK)