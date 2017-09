Støre vil ikkje fremme Lofoten-forslag

– Arbeidarpartiet har ikkje planar om å fremme dette som eiga sak for Stortinget. I ei så stor sak som gjeld olje- og gassverksemda, så er det naturleg at eit slikt forslag kjem frå regjeringa, seier Støre til NTB.

Ap-landsmøtet vedtok i vår å opne områda sør for Lofoten for konsekvensutgreiing, men ikkje andre delar av dei omstridde blokkene. Støre seier han vil jobbe for å gjennomføre mest mogleg av Aps politikk i kommande periode, også i spørsmålet om Lofoten.

– Eg deler ikkje ut enkeltsaker no, men dette er ei av fleire saker eg skal jobbe for når eg kjem tilbake til Stortinget, sa han til NTB etter partileiardebatten på NRK tysdag kveld.

Ein garanti om Ap-støtte til eit eventuelt forslag om konsekvensutgreiing frå regjeringa, vil Støre likevel ikkje skrive ut.

– Det er førebels hypotetisk. Vår haldning er detaljert skildra i vårt program, seier Ap-leiaren til NTB.

Han viser til formuleringa på side 61 i partiprogrammet, der det blant anna heiter at opning av nye område skal skje skrittvis og at Ap vil legge stor vekt på dei heilskaplege forvaltningsplanane, som balanserer interessa til oljenæringa mot andre omsyn.

(©NPK)