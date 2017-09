Norske Skog-aksjen rasar, ny plan på trappene

Då nyheita kom tysdag om at kreditorar tek kontrollen over dei sju fabrikkane til Norske Skog, gjennom dotterselskapet Norske Skog AS, blei handelen med aksjar i morselskapet Norske Skog ASA stoppa på Oslo Børs. Då børsen opna onsdag og handelen kunne starta igjen, stupte aksjen over 74 prosent etter 6 minutt, omsett for 0,23 kroner per aksje. Vel 20 minutt ut i handelen stabiliserte aksjen seg på rundt 0,40 -0,45 kroner aksjen, ned rundt 51–56 prosent utover dagen.

Ny plan

Utviklinga står i kontrast til tysdag, då aksjen styrkte seg etter meldinga om at Norske Skog førstkommande måndag vil lansera ein ny redningsplan. Aksjen steig 18,4 prosent før omsetnaden blei sett på vent medan ein venta på at selskapet skulle koma med endå ei melding – som blei meldinga om at kreditorane tek over fabrikkane til selskapet.

Til NTB seier konsernsjef Lars Sperre at møtet måndag uansett går som planlagt. Der vil ASA-styreleiar Christen Sveaas og resten av styret leggja fram redningsplanen sin for selskapet.

– Målet med møtet er å presentera ei industriell rekapitaliseringsløysing for Norske Skog, seier Sperre til NTB.

Når planen blir lagt fram, vil kreditorane til selskapet få to veker, ti arbeidsdagar, til å ta stilling til forslaget frå styret.

Overraska

Redningsplanen til Sveaas var allereie varsla då nyheita kom om at dei fem største sikra kreditorane – Blackstone, Blue Bay Capital, Ocean Wood Capital, Cyrus og Santos Capital – tok kontrollen over dei sju fabrikkane gjennom Norske Skog AS.

Sidan långjevarane då har dotterselskapet som eig alle aksjane i Norske Skog og fabrikkane til selskapet, sit Sveaas og dei andre aksjonærane att i Norske Skog ASA med eit selskap utan verdiar. Til Dagens Næringsliv tysdag sa Sveaas at han blei overraska over overtakinga, men at han forstår valet til kreditorane.

– Det dei gjer no, burde dei jo gjort for mange månader sidan, skreiv han i ein e-post.

– For selskapet er det viktigaste å bli refinansiert med ein solid balanse og å få ro, peikar han på.

(©NPK)