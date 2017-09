Tøffe forhandlingar i vente for statsminister Solberg

– I morgon skal eg feire med å takke alle dei folka som har vore med på å bringe valsigeren inn. Så skal vi begynne å planleggje arbeidet vidare, sa Solberg då ho kom heim etter partileiardebatten natt til tysdag.

Men når Høgre skal møte Frp, KrF og Venstre for å drøfte vegen vidare er enno ikkje klart.

– De får beskjed når vi meiner det er interessant å gi dykk beskjed, sa statsministeren.

– Vil ikkje vere støtteparti

Under valkampen var både KrF og Venstre klare på at dei ikkje er budde til ein ny periode som støtteparti. Etter at valresultatet låg føre, stod KrF-leiar Knut Arild Hareide fast ved dette.

– Vi blir ikkje eit støtteparti til ei blåblå regjering, sa han.

Venstre-leiar Trine Skei Grande sa under partileiarrunden på Stortinget at ho håpar dei fire partia klarer å finne fram til gode løysingar.

– No har vi komme til eit punkt at vi har fått eit mandat, og då må vi finne ut korleis vi skal forvalte det mandatet, sa ho og la til at Venstres nye stortingsgruppe skal drøfte korleis dei skal gå vidare i forhold til regjeringspartia.

Høgre er avhengig av støtte frå både Venstre og KrF for å få fleirtal i Stortinget, men ingen av dei to sentrumspartia ønsker at Framstegspartiet skal fortsette i regjering.

Startar oppreisingsarbeidet

Mens Solberg går i gang med å legge planar for ein ny regjeringsperiode, tar Arbeidarpartiet fatt på oppreisingsarbeidet etter det nest dårlegaste valresultatet på over 90 år.

– No skal vi ha sentralstyremøte i morgon (tysdag), og då må vi gå gjennom erfaringane frå valet. Korleis vi førebudde det, dei politiske sakene, korleis valkampen vart gjennomført. Det er mitt ansvar som leiar å gjere det på ein open og ærleg måte, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Han understrekar at dette ikkje er tida for å stikke seg unna.

– Eg er valt til å vere leiar i gode dagar og i vanskelege dagar. No er det vanskelege dagar, sa Ap-leiaren.

Støre er innstilt på å fortsette som Ap-leiar og svarar ja på spørsmålet om han er statsministerkandidat også om fire år.

(©NPK)