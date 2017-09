Støre: Eg er hundre prosent klar på at eg fortset som Ap-leiar

På spørsmål frå NRK ved 10-tida om han blir sitjande som partileiar, verkar Ap-leiaren opplagt og offensiv.

– Hundre prosent. Det er eit veldig enkelt svar, seier han.

Vidare fekk han spørsmål om det også vil gjelde alle dei fire neste åra i opposisjon på Stortinget.

– No er vi på slutten av ein fireårsperiode og vi er på første dag på ein ny. Men er du leiar så er du leiar hundre prosent, og det er eg, seier Ap-leiaren.

Støre var på veg til å besøkje mor si på sjukeheim, og skal seinare tysdag delta på evalueringsmøte i sentralstyret klokka 13. Der skal partileiinga gå gjennom kvifor partiet berre fekk 27,4 prosent av stemmene i stortingsvalet, 3,4 prosentpoeng mindre enn i 2013.

–Vi skal gå gjennom dette, og begynner det arbeidet i dag. Det blir bra å komme i gang med kvardagen, seier Støre.

Han syns elles det er interessant at dei raudgrøne med MDG og Raudt reint talmessig fekk fleire stemmer enn dei borgarlege.

– Ja, det er jo interessant å sjå. Veljarane bevegde seg i alle fall ikkje mot Høgre i dette valet, men det vart ikkje sterkt nok på vår side til å kunne få nok mandat. Så det får vere inspirasjon til at vi har det folk er opptatt av inne, og så får vi organisere oss godt for å få den tilliten tilbake igjen i forhold til kva vi får på Stortinget, seier Ap-leiaren, og legg til at Ap skal bruke det dei har på Stortinget veldig godt.

