Støre: – Vi har ikkje vore i eit havari

– Vi skal ha ein brei gjennomgang av valkampen vår, politisk og organisatorisk, sa Støre på pressekonferansen etter sentralstyremøtet i Arbeidarpartiet.

Heile organisasjonen skal vera med i diskusjonen fram mot landsstyremøtet neste veke, før sentralstyret trekkjer konklusjonen.

– Dette er ikkje ei gransking, det er ein gjennomgang, presiserte Støre og la til: – Det er ikkje snakk om ein havarikommisjon, vi har ikkje vore i eit havari.

– Landsmøtet har valt meg, og det innrettar eg me etter, svarte Støre på spørsmål om han vil vurdera stillinga si.

Nestleiar Hadia Tajik følgde opp med at stillinga til Støre ikkje hadde vore eit tema i det heile på sentralstyremøtet.

Støre sa at vedtaket om å satsa på skatt som valkampsak og å sjå bort frå samarbeid med Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt var godt forankra i partiet, men at dei no vil diskutera kor rett den avgjerda var.

