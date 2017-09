Solberg: – Vi tar den tida vi treng til å avklare samarbeid

– Vi har allereie gjort den største jobben, å lage eit statsbudsjett for neste år. No skal vi bruke den tida vi treng til å avklare grunnlaget for samarbeid framover, sa statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg då ho tysdag ettermiddag kommenterte valresultata og framtidsutsiktene den nærmaste tida.

Høgre/Frp-regjeringa fekk fornya tillit av veljarane, om enn med lågare oppslutning enn for fire år sidan, i stortingsvalet måndag. Mandatfordelinga medfører at Erna Solberg og Siv Jensen må få med seg både Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande for å sikre regjeringa parlamentarisk ryggdekning.

Statsministeren har allereie invitert dei to småpartia til samtalar med regjeringspartia med mål om å få på plass eit samarbeid også for dei neste fire åra.

Solberg lovar dei to partia politisk gjennomslag i bytte mot deira parlamentariske støtte. Ho avviste fleire gonger under pressekonferansen å kommentere problema innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) representerer for KrF og Hareide. KrF-leiaren skal ha gitt uttrykk for at Listhaug bør ut av statsrådskontoret for å rydde veg for vidare samarbeid.

– Også Kristeleg Folkeparti og Venstre har interesse av å forankre denne regjeringa i nokre viktige saker. Eg trur det er full mogleg for alle fire parti å levere felles politikk, slik vi har gjort, sa statsministeren.

(©NPK)