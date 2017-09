Sigersmars frå Høgres hus til Stortinget

"Fire nye år» og «Team Erna» stod det skrive på blå plakatar som Solbergs støttespelarane vifta med mens dei song seg nedover Karl Johans gate.

– Eg trur ikkje det hadde vore så mange andre land at dette hadde gått, seier professor Bernt Aardal til NRK. Høgre-politikarane blei følgt av to svarte bilar og ein politibil.

Solberg hadde like før erklært siger i stortingsvalet under valvaken før ho skulle ta del på partileiarrunden som starta ti over halv eitt.

(©NPK)