Ny triumf for Erna Solberg, men trøbbel i vente

– Vi har fått støtte til fire nye år fordi vi har levert resultat på det vi lovde, sa Høgre-leiar Erna Solberg då ho talte til partivalvaka like over midnatt.

Det betyr at Kåre Willoch ikkje lenger er åleine etter krigen om å bli attvalt som statsminister frå Høgre – nå har også Solberg klart det.

Men valsigeren har ein bismak for Solberg: Ho er no avhengig av støtte frå både Venstre og KrF for å få fleirtal i Stortinget. Og ingen av dei to sentrumspartia ønsker at Framstegspartiet skal fortsette i regjering.

Solberg varslar at dei fire borgarlege partia skal ha samtaler om vidare samarbeid.

– Vår regjering har heile tida jobba ut frå eit utgangspunkt om at vi skal forvalte fire parti og deira veljarar. Det er min ambisjon også framover, sa Solberg i partileiardebatten på Stortinget ved 1-tida natt til tysdag.

Då 95 prosent av stemmene var talde opp, viste mandatfordelinga at dei fire borgarlege får 89 mandat på Stortinget, mens dei raudgrøne totalt får 79 mandat, og MDG får eitt mandat.

Venstre og KrF

Dermed vil søkelyset på nytt bli retta mot Venstre og KrF. Begge dei to partia gjekk klart tilbake i valet, men sørgde altså totalt sett for eit borgarleg fleirtal.

KrF-leiar Knut Arild Hareide understreka i partileiardebatten nok ein gong at han føretrekkjer ei sentrum-høgre-regjering, og at KrF ikkje har nokon planar om å vere eit «støtteparti» for regjeringa.

– Erna Solberg har invitert dei partia som har peikt på henne, til samtalar om den type spørsmål, utan at eg skal prosedere rundt dei samtalene. Vi ønsker ei sentrum-høgre-regjering, så få vi sjå kva som skjer, sa han.

Også Venstre-leiar Trine Skei Grande ønsker seg ei «blågrøn regjering».

KrF og Venstre ser ut til å få åtte mandat kvar på Stortinget.

Frp-leiar Siv Jensen nøgde seg med å slå fast at dei fire partia først skal summe seg litt, så snakke saman og finne gode løysingar for dei fire partia.

– Vi har vist veljarane at vi kan styre godt, seier ho.

Katastrofeval for Ap

For Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre vart valet ein gedigen nedtur. Dei andre raudgrøne partia gjorde svært gode val, men Aps kollaps førte til at det ikkje vart regjeringsskifte.

– Vi lykkast ikkje. Dette valet er ein stor skuffelse for Arbeidarpartiet, erklærte Støre då han talte til partiet på valvaka.

Spørsmål vart stilt om hans posisjon, men Støre avviste fleire gonger i løpet av valgnatten bestemt at han vil trekke seg som partileiar.

Ap ser ut til å få 27,4 prosent av stemmene – det nest dårlegaste resultatet på over 90 år. Resultatet blir karakterisert som «eit sensasjonelt dårleg val» av statsvitar Svein Erik Tuastad.

Valvinnar Sp

Senterpartiet ser ut til å bli den store vinnaren og nær doble si stortingsgruppe. Partiet ligg an til å få ein framgang på nesten 5 prosentpoeng og 18 mandat.

Også SV går mot eit svært godt val. Partiet ser ut til å gå klart fram og ende på 6 prosent.

Men alt tyder altså på at dei to partia ikkje får betydeleg meir innverknad over politikken i Stortinget enn dei har i dag – med mindre KrF eller Venstre vender Høgre og Frp ryggen.

Verken Raudt eller Miljøpartiet Dei Grøne klarte å komme seg over sperregrensa og får inn éin representant kvar, nemleg Bjørnar Moxnes frå Raudt og Une Bastholm frå MDG. Det betyr at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryk ut av Stortinget.

