NRK sette nettrekord under valkvelden

Då besøkte over ein million unike brukarar nettsidene til NRK, noko som betyr at nrk.no hadde 200 000 fleire unike brukarar enn under kommunevalet i 2015 og over 300 000 fleire unike brukarar enn valdagen i 2013.

Det er også besøksrekord for nettsidene til NRK ein enkeltdag nokon gong, skriv rikskringkastaren i ei pressemelding.

Også på TV gjorde valdekninga til NRK det godt. Mellom 19.30 og 02.00 måndag kveld var 2,3 millionar menneske innom valsendinga på NRK1, og i snitt følgde 758.000 personar sendinga. Det er 20.000 fleire enn i 2013.

– Dette var ein suksesskveld for NRK, slår programredaktør Kyrre Nakkim i nyheitsdivisjonen til NRK fast.

Også nett-TV til NRK blei brukt flittig, og over 100.000 unike brukarar var innom mellom 21 og 22 måndag kveld.

Mange nytta seg også av valomaten til rikskringkastaren. Til saman blei det registrert rundt 1,5 millionar gjennomføringar. Rundt 750.000 sjåarar følgde den avsluttande partileiardebatten fredag kveld. Det er 115.000 fleire enn debatten i 2013.

