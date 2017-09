KrF vil fordøye valresultatet før dei ser på samarbeid

Mens Venstre-leiar Trine Skei Grande heldt sin tale frå Det Norske Teatret, var lyden skrudd opp og publikummet stille på KrFs valvake. Dei to samarbeidspartnarar ligg begge farleg nær sperregrensa mens prognosane tikkar inn, likevel er det usikkert om samarbeidet held fram i neste regjeringsperiode.

– Vi er der at vi først må fordøye valgresultat dei neste dagane før vi trekker bastante konklusjonar, seier andre nestleiar Kjell Ingolf Ropstad i KrF til NTB.

Ropstad vil ikkje gi nokon peikepinn på korleis samarbeidet kan fortone seg.

– Vi har jo et utgangspunkt om at Erna Solberg skal vere statsminister, så eg ser det naturleg at vi fire set oss ned og snakkar om korleis vi skal løyse det framover. Så har jo Hareide peikt på nokon retningar om at vi ønsker ein sentrum-høyre-regjering og ønsker å vere et støtteparti for ein Frp-Høgre-regjering, med ein samarbeidsavtale.

Han tar likevel ingenting for gitt:

– Vi vet jo framleis ikkje helt sikkert om vi er over sperregrensa.

