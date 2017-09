Ingen kontakt i SAS-konflikten

– Nei, det er ingen kontakt. Men så er det ikkje så lenge sidan vi gjekk frå kvarandre heller, seier leiaren for Norske SAS-flygeres foreining (NSF), Jens Lippestad, til NTB tysdag morgon.

To pilotar vart tatt ut i streik då brotet i meklinga var eit faktum måndag, og flygarane varsla at alle norske SAS-pilotar streikar frå torsdag. SAS sa måndag at dei har klare ambisjonar om å få til ei løysing før rutetrafikken går i stå torsdag.

– Det er berre å ta kontakt, så er vi klare, seier Lippestad som meiner at ballen ligg hos SAS.

Han seier at dei i mellomtida arbeider med å informere medlemmene i dei to flygarforeiningane NSF og SAS Norge Pilotforening, og halde media oppdatert om det han meiner er det rette bildet av situasjonen.

– Det blir ein kamp om sanninga, seier han og viser til kor forskjellig partane framstiller posisjonane.

SAS meiner at flygarane stiller krav langt ut over det som svenske og danske flygarar har akseptert, mens pilotane meiner det er uforståeleg at SAS ikkje kunne godta ein avtale som er tilnærma heilt lik.

– SAS skulle tatt imot tilbodet som låg der. Dei kunne ikkje fått noko betre, og det ville gitt ro i tre år framover, seier han.

