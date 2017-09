Husbanken krev bustøtte betalt tilbake

I fjor fekk til saman 8.100 personar betalt ut 186 millionar kroner som dei ikkje hadde krav på. No har dei fått varsel om at pengane må betalast tilbake.

Hovudgrunnen til at mange har fått for mykje utbetalt, er at etterkontrollen viser at dei hadde høgare inntekt enn det som blei lagt til grunn då bustøtta blei berekna.

– Bustøtta er for hushaldn med låg inntekt og høge buutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlege støtteordningar at rett person får rett sum, seier administrerande direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Omfanget av kravet er litt lågare enn året før, då 8.700 personar fekk krav om å returnera 197 millionar kroner.

Bustøtte blei til og med i fjor berekna ut frå den inntekta og dei buutgiftene søkjaren sjølv informerte om i søknaden.

Men frå i år baserer Husbanken seg på inntektsopplysningar dei får oversendt frå skatteetaten kvar månad. Dermed blir berekninga meir treffsikker, noko som vil gje færre krav om tilbakebetaling.

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning til delvis dekning av buutgifter for hushald med låg inntekt og høge buutgifter, som blir administrert av Husbanken. I 2016 fekk nesten 139.000 husstandar til saman litt over tre milliardar kroner i støtte.

