Hordaland har høgast og Finnmark lågast valdeltaking

For heile landet var valdeltakinga 77,6 prosent ved stortingsvalet i år. Sentraliserte fylke, kanskje med kortare veg til vallokale, som Oslo og Akershus, gjorde det også bra på oppmøte, med 80,0 og 80,3 prosent frammøte. Finnmark ligg eit godt stykke under, der 69,9 prosent av veljarane møtte opp for å stemma.

Ingen av kommunane i landet kan koma i nærleiken av vesle Utsira kommune i Rogaland når det gjeld valdeltaking. Deltakinga var der 93,2 prosent og 126 av 146 røysteføre brukte stemmene sine. Andre Vestlandskommunar, som Finnøy, Austevoll, Bokn og Balestrand ligg på plassane etter, med 82–84 prosent valdeltaking.

Valdeltakinga i år er elles ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå 2013.

(©NPK)