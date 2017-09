Grande held alle moglegheitene opne

– Akkurat no er vi ikkje kategoriske på nokon ting, seier Grande til NTB.

Ho er i skyene over valresultatet og seier Venstre har brote ei «magisk forbanning». Partiet har aldri vore over sperregrensa på 4 prosent i to val på rad sidan ordninga med utjamningsmandat vart innført i 1989.

– Vi er klare for å snakke med dei andre borgarlege partia og ventar på møteplan frå statsministeren. Men eg håpar eg kan ta ei langhelg fri, seier Grande til NTB.

Klokka 16 møtest sentralstyret i Venstre for å diskutere vegen vidare. Grande vil på direkte spørsmål ikkje sjå bort frå at partiet kan komme til å gå inn i regjeringa, eller inngå ein ny samarbeidsavtale.

– Vi gjekk ikkje til val på ein samarbeidsavtale, men det gjorde vi ikkje for fire år sidan heller. Når det gjeld regjering, er vårt førsteval ei blågrøn regjering med Høgre og KrF. Det kjem vi framleis til å jobbe for, seier ho.

Grande meiner det framleis er viktig for den samla innverknaden til sentrumspartia at Venstre og KrF held saman, sjølv om dei i neste periode vil vere på vippen kvar for seg. Eit samarbeid med Ap og dei raudgrøne går ho langt i å avvise.

– Vi gjekk til val på Erna som statsminister. Det køddar vi ikkje med, seier ho.

(©NPK)