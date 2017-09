Giske avviser leiardebatt i Ap

Noko smal i auga kom den eine nestleiaren i Ap krisemøtet til sentralstyret på Youngstorget dagen etter. På veg inn blei han bombardert med spørsmål om den framtidige leiinga til Ap.

Giske avviste at dette er tidspunktet til å vurdera leiarposisjonen til Jonas Gahr Støre.

– Det er ikkje hans ansvar åleine korleis dette valet har gått. Vi har eit felles ansvar for kva som har skjedd og kva vi skal gjera vidare, uttalte Giske.

– Det siste Ap treng no, er personstrid og interne stridar, streka han under.

Han ville ikkje svara på om han kan vera aktuell som ny leiar av Ap.

Han avviste også at Ap no treng ein «havarikommisjon», slik redaktøren i Aftenposten har teke til orde for.

– Vi har ikkje hatt eit havari, men eit dårleg val, sa Giske.

