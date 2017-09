Framleis uvisse rundt fleire stortingsplassar

Tysdag ettermiddag var 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp.

I Hordaland kjempar Venstre-nestleiar Terje Breivik med Torkil Åmland frå Framstegspartiet om ein stortingsplass. Rundt klokka 18 var det berre 115 stemmer som skilde dei to kandidatane, ifølgje oversikta til NTB basert på råtal frå Valdirektoratet. Då låg Breivik an til å få stortingsplassen.

Lenge låg det an til at Arbeidarpartiet skulle få tre mandat i Rogaland – det same som i 2013. Men tysdag ettermiddag skifta landskapet seg i takt med at det blei talt opp fleire stemmer. Brått var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som det fjerde mandatet til Arbeidarpartiet frå fylket, mens Aleksander Stokkebø frå Høgre fall ut.

Endringane i eitt fylke kan fort få konsekvensar for utjamningsmandata i andre fylke.

I Oslo tok Stefan Heggelund frå Høgre i løpet av dagen eit utjamningsmandat frå Zaineb Al-Samarai frå Arbeidarpartiet, og Høgre er dermed inne med seks mandat frå hovudstaden.

Slik det ser ut etter den siste oppteljinga har Ap, Sp, SV, MDG og Raudt 81 mandat på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandat.

