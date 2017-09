Første store kontrakt om Fornebubana signert

Det dreier seg om ein kontrakt til fleire hundre millionar kroner i samband med prosjektering av bana, som er tildelt Multiconsult og COWI.

Dei to selskapa har inngått ein joint venture-avtale om å levere ingeniørtenester til Fornebubana. Avtalen har ei ramme på tre år, og den kan forlengast i til saman ti år.

– Dette er ein viktig milepæl for oss. Vi har hatt ein open tilbodsrunde og har vore gjennom ein grundig prosess for å finne gode og dyktige samarbeidspartnarar, seier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubana.

Fornebubana er eit felles utbyggingsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, som har vore planlagt i mange år. Det skal byggjast ein T-bane frå Fornebu til Oslo, som skal knytast til T-bana i Oslo på Majorstua.

Traseen blir åtte kilometer lang og får stor betyding i eit område der det er planlagt mange tusen nye bustader.

Byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, seier at Fornebubana vil gjere det enklare å reise miljøvennleg og inngår såleis i arbeidet for å gjere Oslo til ein fossilfri by.

Multiconsult og COWI har tidlegare samarbeidd om intercity-prosjektet på Østfoldbanen. Dei har begge inngåande erfaring med byutvikling, infrastruktur og samferdsel.

(©NPK)