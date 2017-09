Førebuingane til SAS-streiken i full sving

Meklinga mellom flygarane og SAS braut saman måndag morgon, og tysdag kveld hadde det framleis ikkje vore kontakt mellom dei.

– SAS har eit stort ønske om å få til semje innan torsdag, og dermed unngå ein storstreik som skulle ramma dei reisande hardt. Samtidig må vi vera i forkant og syta for at passasjerane får så god informasjon som mogleg og at vi tek vare på dei som blir påverka ved ei eventuell opptrapping av pilotstreiken, seier pressekontakt Tonje Sund i SAS til NTB.

Til no er berre to flygarar tekne ut i streik, men frå torsdag blir streiken utvida til å gjelda alle norske flygarar dersom partane ikkje blir einige.

SAS opplyser at dei har styrk bemanninga både på flyplassane og på telefonsentralane. Dei ekstra mannskapa skal ta hand om reisande som blir ramma av streiken, mellom anna skal dei hjelpa med ombooking i tilfella der det er nødvendig.

Ventar på SAS

Leiar for Norske SAS-flygeres forening (NSF), Jens Lippestad, seier at SAS gjerne må ta kontakt dersom dei har endra syn i konflikten.

– Men det er ingen vits for dei å ta kontakt viss dei berre skal ta opp att det tidlegare tilbodet sitt, seier han.

Tysdag kveld var Lippestad og andre flygarar samla til medlemsmøte der dei mellom anna gjekk gjennom praktiske førebuingar til streiken.

– Vi snakka om situasjonen og kva vi skal gjera, seier han.

– Skuffa

Partane møttest til mekling laurdag, og meklinga heldt fram ut over fristen ved midnatt natt til måndag inntil brotet måndag morgon. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge har mekla på vegner av pilotane, med SAS som motpart.

Arbeidsavtalen til flygarane er det største stridstemaet i konflikten. Pilotane krev at turnusplanane blir meir føreseielege. Kor hyppig flygarane skal ha helgevakter er også eit tema.

– Vi er opptekne av at selskapet skal lykkast, og har difor stilt moderate krav. Det einaste vi krev er eit lønnsoppgjer på linje med andre, eit par helgar fri i månaden og trygge arbeidsplassar, har Lippestad forklart tidlegare.

SAS og NHO hevdar dei har gjeve pilotane same tilbodet om lønsauken som andre grupper.

– Vi er svært skuffa. Vi hadde på bordet krav som går langt ut over det andre grupper i oppgjer i år har fått, hevdar direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som har forhandla på vegner av SAS.

