Valgdirektoratet: – Ikkje teikn til noko unormalt

– Det er ikkje noko teikn til noko unormalt, eller at nokon har prøvd å gjere inngrep i systema, seier direktør i Valgdirektoratet, Bjørn Berg, til TV 2.

Resultata kan dryge utover natta på grunn av at stemmene også skal bli telt manuelt.

– For nokon kommunar betyr det meirarbeid, men dei har rusta seg for dette og henta inn ekstramannskap, seier Berg.

Prognosane viser at enkelte parti ligg nær sperregrensa, men valdirektøren kan ikkje love at ein får vite ein endeleg avgjerd gjennom natta.

– Det er like spennande for meg som det er for deg. Men det eg kan love er at vi leverer valresultat i takt som det kjem inn frå kommunane, seier direktøren.

