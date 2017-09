Valekspert: – Borgarleg side held stand 

– Dette er som ein stor seier for dei borgarlege partia og den sitjande regjeringa. Om prognosane er rett, ser det ut til at det borgarlege fleirtalet er redda, sjølv om Venstre ligg nært sperregrensa og kan vippe over eller under, seier Bergh.

Han meiner det borgarlege fleirtalet ser komfortabelt ut nok til at det vil halde heile vegen inn så lenge KrF held seg over sperregrensa.

– Dei borgarlege partia held nokon gong stand. Dei går litt tilbake, men ikkje så mykje at dei mister fleirtalet, seier Bergh.

På venstresida har det skjedd ei fragmentering, der Arbeidarpartiet har lekt mange veljarar til mindre parti, peiker valforskaren på, som er bundne til Institutt for samfunnsforskning.

– Arbeidarpartiet gjer eit veldig dårleg val. Dei går tilbake samanlikna med valet for fire år sidan. Den gong hadde dei sete i regjering i åtte år. No har dei vore i opposisjon i fire år og skulle hatt moglegheit til å byggje seg opp. Likevel går dei tydeleg tilbake, seier Bergh.

– Resultatet er ikkje like dårleg som katastrofevalet i 2001, men det er likevel eit dårleg resultat, fastslår han.

