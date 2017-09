Valdagsmålingane treffer ofte på blokkfordelinga

Heilt sidan valdagsmålingane starta ved stortingsvalet i 1993, har SV ofte blitt overvurdert og Framstegspartiet ofte komme dårlegare ut enn kva som vart det endelege valresultatet.

På den andre sida treffer valdagsmålingane forbausande godt på det store bildet. For fire år sidan varsla både TV 2 og VGs valdagsmålingar som vart publisert like etter klokka 21, at det låg an til borgarleg valsiger.

Sjølv om TV 2 målte SV 1 prosentpoeng høgare enn valresultatet på 4,1 prosent og VG hadde Frp 1,5 prosentpoeng lågare enn resultatet på 16,3 prosent – så låg begge nær det endelege resultatet når ein ser på blokkene samla.

Missa skrell

Kampen mot sperregrensa kan bli avgjerande ved stortingsvalet i år. Skrellet for Venstre i 2009 vart ikkje fanga opp av valdagsmålingane. Dei tre valdagsmålingane som vart publiserte det året, hadde Venstre ein stad mellom 4,3 og 4,6 prosent.

Det endelege resultatet på 3,9 prosent førte til at Venstre berre fekk to representantar – noko som bidrog til at regjeringa med Ap, SV og Senterpartiet heldt fram, sjølv om den borgarlege blokka samla fekk 49.000 fleire stemmer enn dei raudgrøne det året.

To prognosar

Etter det NTB får opplyst er VG åleine om å lage valdagsmåling i år. I tillegg kjem det prognosar frå Valgdirektoratet frå klokka 21 og utover. Dessutan vil TV 2 utarbeide sin eigen prognose som også vil bli oppdatert gjennom valkvelden.

Ein prognose baserer seg på innrapporterte resultat, mens ei valdagsmåling er ei undersøking som blir gjennomført på valdagen. Det skjer ved at veljarar på veg ut frå vallokalet blir spurde om kva dei nettopp har stemt.

